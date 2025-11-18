Donna accoltellata in auto a Roma | Aggredita dal mio compagno

Tg24.sky.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna con una ferita di arma da taglio è stata soccorsa sul Grande raccordo anulare, a Roma. La donna di origine peruviana, di 37 anni, sarebbe stata accoltellata in auto dal compagno, come lei stessa ha riferito agli agenti intervenuti sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

donna accoltellata in auto a roma aggredita dal mio compagno

© Tg24.sky.it - Donna accoltellata in auto a Roma: “Aggredita dal mio compagno”

Approfondisci con queste news

donna accoltellata auto romaRoma, donna accoltellata sul Grande Raccordo: è grave. È caccia al compagno, proprietario dell'auto - La 38enne è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Riporta rainews.it

donna accoltellata auto romaAccoltellata fugge da un'auto in corsa sul Gra, è grave - Una 37enne è stata trovata in condizioni gravissime sul Grande raccordo anulare di Roma, tra gli svincoli Cassia e Flaminia, dopo essere riuscita a uscire da un’auto in movimento con una ferita da arm ... rainews.it scrive

donna accoltellata auto romaDonna accoltellata in auto a Roma: “Aggredita dal mio compagno” - La donna di origine peruviana, di 37 anni, sarebbe stata accoltellata in auto dal compagno, come lei ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Auto Roma