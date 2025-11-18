Donna accoltellata in auto a Roma | Aggredita dal mio compagno

Una donna con una ferita di arma da taglio è stata soccorsa sul Grande raccordo anulare, a Roma. La donna di origine peruviana, di 37 anni, sarebbe stata accoltellata in auto dal compagno, come lei stessa ha riferito agli agenti intervenuti sul posto. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna accoltellata in auto a Roma: “Aggredita dal mio compagno”

