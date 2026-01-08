DON MATTEO 15 | LE NUOVE PUNTATE TRA PROBLEMI DI CUORE INDAGINI E GUEST STAR

Da oggi, su Rai1, torna “Don Matteo” con la sua quindicesima stagione. La serie, tra indagini, problemi di cuore e guest star, si conferma tra le più apprezzate del panorama televisivo italiano. Sono in arrivo 10 nuove puntate che continueranno a raccontare le vicende del sacerdote detective, mantenendo intatto il suo fascino e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

Quindicesima stagione per una delle serie tv più amate e longeve. Torna “Don Matteo” in 10 prime serate su Rai1, a partire da oggi, 8 gennaio. La parola d’ordine della stagione è “cuore”. Il motivo è presto detto: tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Al centro l’intrecciarsi di storie legate alla coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo. E se Diego sembra avere le idee chiare, sono molte le domande che angustiano Giulia, che ha appena perso la madre, non ha una vera direzione a livello professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

