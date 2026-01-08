DON MATTEO 15 | LE NUOVE PUNTATE TRA PROBLEMI DI CUORE INDAGINI E GUEST STAR
Da oggi, su Rai1, torna “Don Matteo” con la sua quindicesima stagione. La serie, tra indagini, problemi di cuore e guest star, si conferma tra le più apprezzate del panorama televisivo italiano. Sono in arrivo 10 nuove puntate che continueranno a raccontare le vicende del sacerdote detective, mantenendo intatto il suo fascino e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.
Quindicesima stagione per una delle serie tv più amate e longeve. Torna “Don Matteo” in 10 prime serate su Rai1, a partire da oggi, 8 gennaio. La parola d’ordine della stagione è “cuore”. Il motivo è presto detto: tutti i protagonisti, tra quelli noti al pubblico ed i nuovi, si trovano a fare i conti con i sentimenti. Accanto a Don Massimo, Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Al centro l’intrecciarsi di storie legate alla coppia formata dal Capitano dei Carabinieri, Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), la sorella di Don Massimo. E se Diego sembra avere le idee chiare, sono molte le domande che angustiano Giulia, che ha appena perso la madre, non ha una vera direzione a livello professionale e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: Don Matteo 15 torna giovedì 8 su Rai 1 con Raoul Bova al centro della scena. Trama, cast, anticipazioni e tante guest star
Leggi anche: Don Matteo 15: Raoul Bova torna su Rai 1 con nuove indagini e personaggi
Don Matteo 15, cosa accadrà nei nuovi episodi in arrivo con Raoul Bova; ‘Don Matteo 15’, l'Umbria da 25 anni cuore pulsante della serie; DON MATTEO 15 I Da giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai1 la nuova stagione con Raoul Bova; Don Matteo 15, il ritorno di Raoul Bova è già su RaiPlay: la nuova 'stagione' da oggi in anteprima esclusiva.
Don Matteo 15: trama, cast e puntate della nuova stagione con Raoul Bova su Rai1 - Da stasera in onda su Rai1 la nuova stagione di Don Matteo con Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta. fanpage.it
Don Matteo 15: Raoul Bova in crisi, Nino Frassica verso l’addio e polemiche su Diletta Leotta. Cosa vedremo stasera - Anticipazioni e trama dei primi delle prime due puntate della quindicesima stagione di Don Matteo, in onda stasera 8 gennaio su Rai 1. libero.it
Raul Bova torna nei panni di Don Matteo 15: anticipazioni del primo e secondo episodio - “Don Matteo 15” torna sulle nostre televisioni: da oggi, 8 gennaio 2025, ci sarà ogni giovedì un appuntamento su Rai1. alfemminile.com
Torna Don Matteo, che con dieci nuove puntate in onda da giovedì 8 gennaio 2025 in prima serata su Rai1 festeggia la quindicesima stagione #Rai1 #DonMatteo #puntate - facebook.com facebook
Don Matteo (@DonMatteoRai) / Posts / X x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.