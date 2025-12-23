Don Matteo 15 | Raoul Bova torna su Rai 1 con nuove indagini e personaggi

Dopo l’autunno tra Buongiorno, Mamma! 3 su Canale 5 e la quinta stagione di Emily in Paris su Netflix, Raoul Bova si prepara a tornare protagonista nel prime time di Rai 1 con la quindicesima stagione di Don Matteo, in partenza giovedì 8 gennaio 2026. Dieci puntate tra canonica e stazione dei Carabinieri. La nuova stagione offrirà dieci episodi che seguono le vicende della canonica e della stazione dei Carabinieri di Spoleto, impegnate in nuove indagini e misteri. Al centro della scena, come sempre, c’è Don Massimo, il prete in motocicletta con il vizio di investigare. Le new entry che rivoluzionano la serie. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

