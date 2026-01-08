Deteneva e tentava di disfarsi di banconote false | arrestata nel Sannio 22enne di Avellino

I Carabinieri di Benevento hanno arrestato una 22enne di Avellino per aver detenuto e tentato di disfarsi di banconote false. L'operazione è avvenuta durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione dei reati, nel Sannio. La giovane è stata fermata in flagranza di reato e si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, traevano in arresto in flagranza di reato una 22enne residente in Avellino, ritenuta responsabile di detenzione e spendita di banconote contraffatte. Nel dettaglio, i militari operanti procedevano al controllo, nel centro abitato del capoluogo, di un'autovettura Ford Fusion, che si aggirava con fare sospetto. A bordo del veicolo viaggiavano un 37enne della provincia di Avellino, alla guida, e la predetta giovane, seduta sul lato passeggero.

