Tentava di pagare con banconote false alla sagra | scatta la denuncia

Tempo di lettura: 2 minuti Movimentata serata alla 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino, dove i Carabinieri della Stazione di Montella hanno fermato e denunciato un 41enne di San Giorgio a Cremano (NA), già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spendere banconote false tra gli stand della manifestazione. L’uomo aveva tentato di pagare alcuni prodotti alimentari con una banconota da 20 euro risultata palesemente contraffatta. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccarlo e di avviare una perquisizione nei dintorni dell’area della festa. Poco distante, i militari hanno rinvenuto un sacchetto abbandonato contenente 650 euro in banconote false da 20 e 50 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

