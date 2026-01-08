Dentista bacia sulla bocca una paziente durante una visita | Mi sono eccitato la tua non è d' oro Condannato

Un dentista è stato condannato a oltre due anni di carcere per aver violentato una paziente durante una visita, in seguito a un episodio in cui l’ha baciata sulla bocca. Il giudice di Velletri ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo, che aveva manifestato comportamenti inappropriati durante l’interazione. La sentenza sottolinea l’importanza di tutelare i pazienti e garantire il rispetto delle norme etiche e legali nel contesto sanitario.

Il Gup di Velletri (Roma) ha condannato a due anni e un mese di carcere un dentista. L'uomo avrebbe violentato una sua paziente durante una visita baciandola sulla bocca. In seguito l'avrebbe anche minacciata via chat. L'episodio contestato risale al 9 novembre del 2023.

