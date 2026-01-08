David Bowie | il suo mito oltre il tempo Ha trasformato la fine in un’eterna libertà

David Bowie è una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica e nella cultura contemporanea. La sua capacità di reinventarsi e di trasformare il concetto di fine in un’eterna libertà lo rende un’icona senza tempo. In questo approfondimento, esploreremo il suo ruolo e il significato della sua musica, con uno sguardo attento ai dettagli che ne hanno determinato il successo e l’eredità.

Nove minuti e cinquantasette secondi. Tanto dura la canzone Blackstar. È solo una questione di tempo e di spazio. Ma ora il tempo: David Bowie è consapevole che quello che gli resta è poco. E quello che impongono le nuove piattaforme che hanno cannibalizzato la fruizione musicale – al di là del ritorno modaiolo al vinile – è ancora meno. La soglia da non superare è dieci minuti. Lui in studio con il fido Tony Visconti aveva pensato a una versione di Blackstar che s'allungasse anche oltre gli undici minuti. Troppo però per Spotify e per Itunes. Blackstar non è solo una canzone, ma il disco-testamento che uscì dieci anni fa il giorno del suo sessantanovesimo compleanno (l'8 gennaio 2016) e due giorni prima di morire.

David Bowie visto da vicino: due interviste indimenticabili - Racconto di due incontri ravvicinati con il mito, prima a New York, poi a Lucca ... panorama.it

Mistero David Bowie. Enigma tra esoterismo e trasformazioni - Sono le due direttrici su cui si sono mosse la vita e l’arte di David Bowie. iltempo.it

79 anni fa nasceva DAVID BOWIE (Londra, Regno Unito, 8 gennaio 1947 – New York, NY, USA, 10 gennaio 2016). La passione per la musica portò Bowie a imparare a suonare il sassofono quando era ancora giovanissimo. Dopo aver partecipato alla formaz - facebook.com facebook

Tutti vogliono ascoltare ‘Heroes’ di David Bowie grazie a Stranger Things x.com

