David Bowie in libreria la biografia Oltre lo spazio e il tempo

A dieci anni dalla scomparsa, arriva in Italia la biografia di David Bowie intitolata *Oltre lo spazio e il tempo*, scritta da Paul Morley, uno dei biografi più stimati del mondo del rock. Il libro offre un’analisi approfondita della vita e della carriera dell’iconico artista britannico, offrendo ai lettori uno sguardo dettagliato su un personaggio che ha segnato la musica e la cultura contemporanea.

A 10 anni dalla morte arriva in Italia il libro David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo di Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del rock. A 10 anni dalla scomparsa, venerdì 9 gennaio 2026 esce per Hoepli la biografia David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo di Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di NME, autore anche del volume di successo The Age of Bowie. La versione italiana, curata da Ezio Guaitamacchi, con la traduzione di Leonardo Follieri, è accompagnata da una prefazione scritta a quattro mani di Manuel Agnelli e Paolo Fresu. Non una semplice biografia, ma un viaggio a struttura tematica dentro l'universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell'arte e dell'identità.

