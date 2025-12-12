a 10 anni dalla scomparsa di bowie esce la biografia oltre lo spazio e il tempo di paul morley

A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, viene pubblicata la biografia “Oltre lo spazio e il tempo” di Paul Morley. Il volume, in uscita il 9 gennaio 2026 per Hoepli, ripercorre la vita e la carriera di uno degli artisti più influenti della musica contemporanea.

MILANO – A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il 9 gennaio 2026 esce per Hoepli la biografia “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo” di Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del mondo musicale britannico, giornalista di NME, autore anche del volume di successo “The Age of Bowie”. Il pre-order è disponibile online e nelle librerie. La versione italiana, curata da Ezio Guaitamacchi, con la traduzione di Leonardo Follieri, è accompagnata da una prefazione scritta a quattro mani di Manuel Agnelli e Paolo Fresu. Non una semplice biografia, ma un viaggio a struttura tematica dentro l’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it