Danilo Di Giampaolo live con il suo nuovo disco da solista Terra
Danilo Di Giampaolo, cantautore di Catignano, presenta in un concerto live il suo nuovo album da solista, “Terra”. L’evento offre l’opportunità di ascoltare i brani inediti e di approfondire il suo percorso musicale. Un momento di ascolto autentico e intimo, ideale per apprezzare le nuove composizioni in un contesto semplice e diretto.
Il cantautore catignanese Danilo Di Giampaolo presenterà in un concerto live i nuovi brani contenuti nel suo nuovo disco da solista “Terra”. Lo farà venerdì 9 gennaio al Temple bar di Pescara in un concerto acustico intimo e raccolto, incursioni folkblues e musica popolare. Ad accompagnarlo alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
