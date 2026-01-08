Danilo Di Giampaolo live con il suo nuovo disco da solista Terra

Danilo Di Giampaolo, cantautore di Catignano, presenta in un concerto live il suo nuovo album da solista, “Terra”. L’evento offre l’opportunità di ascoltare i brani inediti e di approfondire il suo percorso musicale. Un momento di ascolto autentico e intimo, ideale per apprezzare le nuove composizioni in un contesto semplice e diretto.

