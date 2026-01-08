Danilo Di Giampaolo live con il suo nuovo disco da solista Terra

Da ilpescara.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Danilo Di Giampaolo, cantautore di Catignano, presenta in un concerto live il suo nuovo album da solista, “Terra”. L’evento offre l’opportunità di ascoltare i brani inediti e di approfondire il suo percorso musicale. Un momento di ascolto autentico e intimo, ideale per apprezzare le nuove composizioni in un contesto semplice e diretto.

Il cantautore catignanese Danilo Di Giampaolo presenterà in un concerto live i nuovi brani contenuti nel suo nuovo disco da solista “Terra”. Lo farà venerdì 9 gennaio al Temple bar di Pescara in un concerto acustico intimo e raccolto, incursioni folkblues e musica popolare. Ad accompagnarlo alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Danilo Di Giampaolo esce con “Terra”, il suo nuovo disco da solista

Leggi anche: Gemitaiz, il suo Elsewhere e il rap di oggi: «Meglio ottavo con un disco stupendo che primo con un disco che non farei mai» – L’intervista

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

danilo giampaolo live suoDanilo Di Giampaolo live con il suo nuovo disco da solista “Terra” - Il cantautore catignanese Danilo Di Giampaolo presenterà in un concerto live i nuovi brani contenuti nel suo nuovo disco da solista “Terra”. ilpescara.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.