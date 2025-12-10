Danilo Di Giampaolo esce con Terra il suo nuovo disco da solista
Il cantautore catignanese Danilo Di Giampaolo presenta il suo nuovo album da solista intitolato “Terra”. L’album, rilasciato il 27 novembre, è ora disponibile sulle piattaforme di streaming, offrendo ai fan un’ulteriore testimonianza del suo talento e della sua crescita artistica.
Lo scorso 27 novembre il cantautore Danilo Di Giampaolo ha presentato il suo ultimo lavoro. Si intitola “Terra” il nuovo disco da solista dell’artista catignanese, disponibile sulle piattaforme di streaming. È possibile ascoltare i brani del cantante e chitarrista abruzzese su: Spotify e Youtube. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
