Daniela Ruggi scomparsa il fratello | Resti umani serve prudenza Ci sono tanti dubbi aspettiamo

Daniela Ruggi è scomparsa, e il fratello invita alla prudenza, sottolineando l’importanza di attendere ulteriori verifiche. In una nota, evidenzia come siano ancora presenti molti dubbi e zone d’ombra sulla vicenda, e invita a mantenere un atteggiamento cauto. La situazione resta sotto osservazione, e si attendono aggiornamenti ufficiali per fare luce su quanto accaduto.

Modena, 8 gennaio 2025 – "Il mio è un invito alla cautela: ci sono tanti interrogativi, tante zone d'ombra. Attendiamo risposte ufficiali". E' questa la dichiarazione dell'avvocato Deborah De Cicco, che rappresenta Alberto Ruggi, il fratello di Daniela, la 32enne scomparsa in circostanze misteriose da Vitriola di Montefiorino a settembre del 2024. Il legale si riferisce ovviamente ai resti 'spuntati' il primo giorno dell'anno in una torre diroccata a Vitriola, a poca distanza dall'abitazione della ragazza scomparsa. Un teschio, un reggiseno e un 'gomitolo' di quelli che sembrano capelli, rinvenuti da due escursionisti pare impegnati a visitare casolari abbandonati.

Scomparsa di Daniela Ruggi, le lacrime dello "sceriffo" dopo il ritrovamento di resti, "spero che non sia lei" - Resti trovati vicino all'abitazione di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024. virgilio.it

La madre di Daniela Ruggi spera che i resti non siano suoi: “vorrebbe ritrovarla viva” - Si legge in queste ore anche sulla pagina Fb di Chi l’ha visto, che in merito al caso Daniela Ruggi: “la speranza della madre è che quei poveri resti possano non essere dell’amata figlia”. ultimenotizieflash.com

mercoledì a Chi l'ha visto le ultime notizie sul caso Daniela Ruggi https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/persone-scomparse/daniela-ruggi-ultime-notizie-trovati-dei-resti-in-un-casolare-e-lei - facebook.com facebook

Scomparsa di Daniela Ruggi. Trovati resti umani e intimo femminile a pochi metri dall’abitazione della 32enne di Vitriola scomparsa dal settembre 2024. I resti sono stati inviati al laboratorio di medicina legale di Modena per l’esame del dna. Il commento di Mil x.com

