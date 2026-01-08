Dall’amministrazione comunale di Capolona biscotti solidali per 92 ultranonovantenni

In occasione della festività della Befana, l’amministrazione comunale di Capolona ha consegnato biscotti solidali agli ultranovantenni del paese. Quest’anno, i doni sono stati realizzati dai ragazzi di Crescere, cooperativa sociale che coinvolge persone con disabilità, e prodotti dal Panificio Pancini. Un gesto di riconoscenza che unisce tradizione e solidarietà, sottolineando l’importanza dell’inclusione e del sostegno alla comunità locale.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Nel tempo della Befana a Capolona è tradizione che il Sindaco Mario Francesconi vada a far visita agli ultranovantenni portando loro un piccolo dono di riconoscenza per la vita che hanno dedicato al paese, un piccolo pacchetto di biscotti che in questo 2026 è voluto essere anche solidale, sono stati infatti consegnati i biscotti “AmiCotto ” fatti dai ragazzi di Crescere, con disabilità intellettive e cognitive, inseriti nelle attività lavorative della cooperativa sociale 104 e realizzati al Panificio Pancini. Gli ultranovantenni che quest’anno hanno ricevuto”Amicotto” sono stati 92 e tutti vivono in famiglia e c’è chi ancora è completamente attivo, come Santi Marraghini dell’Isola di Castelluccio che ne compie 99 la prossima domenica essendo nato l’11 gennaio 1927 e ancora fa il suo orto e cura gli olivi e non ha mancato di partecipare anche al pranzo Over 65 anche questo organizzato dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

