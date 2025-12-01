Crotone assunti dall’amministrazione comunale 14 nuovi dipendenti

Il quotidiano il “Sole 24 ore” colloca la Città di Crotone al terzultimo posto per qualità della vita, le ultime due Siracusa e Reggio Calabria. Questa la classifica fatta dal quotidiano e pubblicata ieri (30-11-2025). Un dato, quello che si riferisce a Crotone in controtendenza con quanto sta facendo l”ammimistrazione comunale a proposito dell’occupazione. Infatti, questa mattina (01-12-2035) nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” il sindaco Voce e il vicesindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella hanno dato il benvenuto a quattordici nuovi assunti che vanno ulteriormente a rafforzare l’organico dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, assunti dall’amministrazione comunale 14 nuovi dipendenti

