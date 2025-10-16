Sanità con i ‘biscotti solidali’ Barilla al fianco di Medici senza frontiere
(Adnkronos) – Barilla sarà al fianco di Medici senza frontiere per la raccolta fondi 'Biscotti senza frontiere'. Venti regioni, 92 città, più di 150 piazze italiane e 60mila tubi di biscotti Grancereale da 250 grammi e 230 grammi donati da Barilla verranno distribuiti da 2mila volontari dell'associazione il 18 e il 19 ottobre. L'intero ricavato .
'Biscotti Senza Frontiere' a piazza delle Erbe Oltre il 65% dei progetti di MSF sono in zone di conflitto o in contesti instabili, dove milioni di persone sono colpite da guerre, epidemie, o sono escluse dall'assistenza sanitaria (dati 2024).