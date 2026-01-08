Dal primo marzo 2026, entrerà in vigore a Piancastagnaio la tassa di soggiorno, deliberata recentemente dal consiglio comunale. Questa tassa si applica ai soggiorni nelle strutture ricettive del territorio, contribuendo allo sviluppo dei servizi locali. È importante conoscere le nuove disposizioni per pianificare al meglio la propria visita e rispettare le normative comunali in vigore.

La tassa di soggiorno, deliberata nei giorni scorsi dal consiglio comunale di Piancastagnaio, entrerà in vigore a partire dal primo marzo 2026. "La misura – si annuncia in una nota stampa – è prevista dalla normativa nazionale e rappresenta uno strumento a sostegno del turismo e dello sviluppo del territorio. Il gettito sarà destinato a interventi in àmbito turistico, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, alla manutenzione dei beni pubblici e al miglioramento dei servizi locali, con benefici diretti anche per le strutture ricettive e per la qualità dell’accoglienza complessiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal primo marzo si applica la tassa di soggiorno

Leggi anche: Tassa di soggiorno a Salerno: dal 1° gennaio 2026 arriva la tariffa unica annuale

Leggi anche: Tassa di soggiorno Salerno: nuove regole dal 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dal primo marzo si applica la tassa di soggiorno; Piancastagnaio: dal primo marzo 2026 entrerà in vigore la nuova imposta di soggiorno fissata in 2 euro a persona per notte, imposta uguale per tutte le strutture ricettive; Piancastagnaio introduce la tassa di soggiorno: 2 euro a notte per ogni turista a partire da marzo 2026.

Shifty sul wakeboard. Cos'è uno Shifty e come si fa? Video tutorial sul wakeboard. Insegnante di ...

L'altro Corriere TV. . Gestione aree industriali, dal primo marzo subentra Arsai - facebook.com facebook

Il capo dell' #Anm: "Troppo presto andare alle urne il primo marzo". Le toghe vogliono decidere anche la data del referendum x.com