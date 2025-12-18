Tassa di soggiorno a Salerno | dal 1° gennaio 2026 arriva la tariffa unica annuale

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° gennaio 2026, Salerno introduce una tassa di soggiorno annuale unica, semplificando il sistema e eliminando le differenze tra alta e bassa stagione. Questa novità mira a rendere più trasparente e immediata la gestione delle tariffe, offrendo ai visitatori e agli operatori un modello più uniforme e facile da comprendere. Un cambiamento che segna un nuovo approccio nelle politiche turistiche della città.

La tassa di soggiorno a Salerno cambia volto e punta su un modello più semplice e uniforme. A partire dal 1° gennaio 2026, come anticipato dal quotidiano Il Mattino, entrerà in vigore una tariffa unica annuale, superando definitivamente la distinzione tra alta e bassa stagione. Una scelta che mira a rendere il sistema più equo e leggibile, sia per gli operatori turistici sia per i visitatori, in un contesto in cui il turismo cittadino registra una crescita costante durante tutto l’anno. Il nuovo quadro tariffario stabilisce importi differenziati in base alla tipologia di struttura. In particolare, la tassa di soggiorno sarà pari a 4 euro per gli hotel a 4 e 5 stelle, 3 euro per gli hotel a 1, 2 e 3 stelle, per agriturismi e residenze turistico-alberghiere. 🔗 Leggi su Zon.it

