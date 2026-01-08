Dal clima ai migranti | Trump ritira gli Usa da 66 organizzazioni internazionali

Il 7 gennaio, Donald Trump ha comunicato la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’UNFCCC, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Questa scelta si inserisce nel contesto di una politica più restrittiva nei confronti di molte organizzazioni internazionali, che coinvolge anche questioni legate ai migranti e al clima. La decisione ha implicazioni significative per l’impegno globale nella lotta ai cambiamenti climatici e per le relazioni internazionali degli Stati Uniti.

Nella serata di mercoledì 7 gennaio Donald Trump ha annunciato l’uscita degli Stati Uniti dall’ Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il trattato, sottoscritto nel 1992 a Rio de Janeiro da 197 Paesi e dall’Unione europea, costituisce il riferimento giuridico per tutti i negoziati multilaterali sul contenimento del riscaldamento globale e ha rappresentato il primo riconoscimento formale, a livello mondiale, della necessità di ridurre le emissioni di gas serra. Sono 66 organizzazioni al quale la Casa Bianca ha sospeso il sostegno. Il passo indietro sul clima rientra in una scelta più ampia che riguarda il rapporto di Washington con la cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

