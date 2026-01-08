Trump e Rubio hanno annunciato il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, segnando un cambio di rotta rispetto alla tradizionale partecipazione multilaterale. Questa decisione rappresenta una significativa modifica nelle politiche estere statunitensi, con implicazioni per l’ordine internazionale e le relazioni globali. L’uscita da numerosi enti multilaterali riflette un orientamento più isolazionista e pone nuove sfide per la cooperazione internazionale.

In un colpo deciso contro il multilateralismo, pilastro dell’ordine internazionale liberale del dopoguerra, il presidente Donald J. Trump ha firmato un Presidential Memorandum che ordina il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, ritenute non più in linea con gli interessi americani. Il documento, pubblicato sul sito della Casa Bianca, dispone la cessazione immediata della partecipazione e del finanziamento a 35 organizzazioni non legate alle Nazioni Unite e a 31 entità ONU. Tra queste figurano enti deputati alla cooperazione globale sul clima, come la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) – il trattato fondante della lotta al riscaldamento globale, sottoscritto da quasi 200 paesi – e il Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC), l’organismo scientifico di riferimento dell’ONU. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump e Rubio archiviano il multilateralismo: gli Usa escono da 66 organizzazioni internazionali

Leggi anche: Tutte le organizzazioni internazionali da cui è uscito Trump

Leggi anche: Usa pronti a ritirarsi da decine di organizzazioni internazionali: firmato un ordine esecutivo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il discorso di Trump all'Onu, il funerale del multilateralismo - È stata una delle espressioni più crude e dirette dell’ideologia di Donald Trump, senza fronzoli e senza moderazione, e il presidente Usa ha scelto di lanciarla dal podio delle Nazioni Unite, davanti ... avvenire.it

Qual è lo schema di Trump (con Rubio) per spingere Putin e Zelensky a trattare. L'arma del "contatto diretto" con lo zar - La diplomazia americana ha iniziato a lavorare sulla guerra in Europa già da fine novembre, quando Donald Trump ha nominato l'ex generale Keith Kellogg «inviato per l'Ucraina». corriere.it

Trump, la frase di Rubio all'orecchio e il biglietto passato a mano: «Così sarai il primo a dare l'annuncio su Gaza», il retroscena - Durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca, incentrato sulla situazione in Medio Oriente, il senatore Marco Rubio si avvicina al presidente Donald Trump e gli sussurra qualcosa all'orecchio. ilgazzettino.it

Trump sfida Putin, gli Usa sequestrano due petroliere. Ira di Mosca: «Azione illegale». Rubio: «Per il Venezuela piano in tre fasi» x.com

Marco Rubio sarà la prossima settimana in Danimarca per un incontro con i leader danesi nel pieno delle tensioni sulla Groenlandia, che Donald Trump vorrebbe annettere. Lo ha annunciato lo stesso segretario americano, dopo che da Copenaghen e da - facebook.com facebook