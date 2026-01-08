Clima Trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali comprese quelle Onu

Da lapresse.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione Trump ha annunciato il ritiro da oltre 60 organizzazioni internazionali, tra cui alcune dell’ONU, come l’agenzia per la popolazione e il trattato sul clima. Questa decisione evidenzia un cambiamento nelle politiche estere degli Stati Uniti e potrebbe avere ripercussioni sulle attività internazionali e sulla cooperazione globale.

L’Aministrazione Trump si ritirerà da decine di organizzazioni internazionali, tra cui l’agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione e il trattato delle Nazioni Unite che istituisce i negoziati internazionali sul clima. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo che sospende il sostegno degli Stati Uniti a 66 organizzazioni, agenzie e commissioni, in seguito alle istruzioni impartite alla sua amministrazione di rivedere la partecipazione e i finanziamenti a tutte le organizzazioni internazionali, comprese quelle affiliate alle Nazioni Unite. Lo ha riferito all’Associated Press un funzionario Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

clima trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali comprese quelle onu

© Lapresse.it - Clima, Trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali comprese quelle Onu

Leggi anche: Trump firma il ritiro da 66 organizzazioni internazionali: 31 sono dell’Onu

Leggi anche: Trump e Rubio archiviano il multilateralismo: gli Usa escono da 66 organizzazioni internazionali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elettori negli USA non appoggiano le politiche di Trump per clima ed energia; Trump uscita Usa trattato clima 1992 Unfccc; Usa, Trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali: 31 sono dell’Onu; Usa, Trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali: 31 sono dell’Onu.

clima trump firma ritiroGli Usa si ritirano dalla convenzione alla base degli Accordi di Parigi sul Clima. L’Ue: “Decisione deplorevole e infelice” - Gli USA abbandonano 66 organizzazioni internazionali, inclusa l'UNFCCC alla base degli Accordi di Parigi. ilfattoquotidiano.it

Dal clima ai migranti, Trump ordina il ritiro da 66 trattati e organizzazioni internazionali - Nel mirino della foga unilateralista del Presidente americano il clima e le fonti rinnovabili ma anche forum su popolazione, migranti, cultura ... ilsole24ore.com

clima trump firma ritiroTrump abbandona il trattato sul clima e 66 organizzazioni internazionali: le conseguenze globali - Analizza le conseguenze ambientali e politiche di questa decisione storica e come essa ha influenzato ... notizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.