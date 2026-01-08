Clima Trump firma ritiro da 66 organizzazioni internazionali comprese quelle Onu

L’amministrazione Trump ha annunciato il ritiro da oltre 60 organizzazioni internazionali, tra cui alcune dell’ONU, come l’agenzia per la popolazione e il trattato sul clima. Questa decisione evidenzia un cambiamento nelle politiche estere degli Stati Uniti e potrebbe avere ripercussioni sulle attività internazionali e sulla cooperazione globale.

L'Aministrazione Trump si ritirerà da decine di organizzazioni internazionali, tra cui l'agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione e il trattato delle Nazioni Unite che istituisce i negoziati internazionali sul clima. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo che sospende il sostegno degli Stati Uniti a 66 organizzazioni, agenzie e commissioni, in seguito alle istruzioni impartite alla sua amministrazione di rivedere la partecipazione e i finanziamenti a tutte le organizzazioni internazionali, comprese quelle affiliate alle Nazioni Unite. Lo ha riferito all'Associated Press un funzionario Usa.

