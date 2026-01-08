Da Genova al CES di Las Vegas | com’è fatto Gene01 il robot che lavorerà con le persone | Foto

Da Genova a Las Vegas, Gene.01 rappresenta un esempio di innovazione nel settore robotico. Sviluppato da una startup dell’IIT in collaborazione con AMD, questo umanoide è progettato principalmente per applicazioni industriali. Dotato di una pelle intelligente simile a quella di iCub, Gene.01 mira a favorire l’interazione con le persone e migliorare l’efficienza nei contesti lavorativi.

Una startup nata dentro all’IIT sta lavorando con AMD a un umanoide pensato soprattutto per scopi industriali, con pelle intelligente simile a quella di iCub. Costerà meno di 70mila euro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

