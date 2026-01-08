Da Genova al CES di Las Vegas | com’è fatto Gene01 il robot che lavorerà con le persone | Foto
Da Genova a Las Vegas, Gene.01 rappresenta un esempio di innovazione nel settore robotico. Sviluppato da una startup dell’IIT in collaborazione con AMD, questo umanoide è progettato principalmente per applicazioni industriali. Dotato di una pelle intelligente simile a quella di iCub, Gene.01 mira a favorire l’interazione con le persone e migliorare l’efficienza nei contesti lavorativi.
Una startup nata dentro all’IIT sta lavorando con AMD a un umanoide pensato soprattutto per scopi industriali, con pelle intelligente simile a quella di iCub. Costerà meno di 70mila euro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Ecco CLOiD, il robot che fa il bucato e lava i piatti: presentato al Ces di Las Vegas
Leggi anche: Robot “con le mani” per la casa, aspirapolvere che salgono le scale, mattoncini Lego sensoriali e tosaerba che tengono alla larga i ladri: le novità più curiose dal Ces 2026 di Las Vegas
Genova tra le mete da visitare nel 2026 per il New York Times; Tragedia Cras Montana. Ospedale Villa Scassi Genova pronto a ricevere ustionati; LG presenta il robot domestico che cucina e lava al Ces di Las Vegas | .it; Meeting di Rimini nel segno dell'ultimo verso della Divina Commedia | .it.
A Las Vegas i robot umanoidi si prendono la ribalta - Robot da compagnia o per assistenza sanitaria, impiegati come manodopera in fabbrica o nella logistica. ansa.it
CES 2026, il Made in Italy brilla: a Las Vegas 51 startup italiane al Padiglione Italia - Non solo una vetrina tecnologica, ma un ecosistema dinamico che proietta il valore della tradizione italiana verso le nuove frontiere dell’innovazione globale. finanza.repubblica.it
La rivoluzione del deep tech italiano: 51 startup conquistano il CES 2026 a Las Vegas - L'innovazione italiana ad alta intensità scientifica si prepara a sbarcare in massa negli Stati Uniti. businesscommunity.it
DDay.it - Digital Day. . Al CES di Las Vegas abbiamo incontrato Gene, il robot umanoide italiano che debutterà entro la fine dell’anno e che aspira a fare l’operaio. Ne parliamo con Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.