CLOiD, il robot presentato al CES di Las Vegas da LG, è un assistente domestico dotato di intelligenza artificiale. Progettato per semplificare le attività quotidiane, come il bucato e la pulizia dei piatti, mira a rendere più efficiente e meno impegnativa la gestione della casa. La sua introduzione rappresenta un passo avanti nell’integrazione della tecnologia intelligente negli ambienti domestici.

Presentato al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas – la più grande fiera annuale dedicata al mondo della tecnologia – il nuovo assistente domestico con intelligenza artificiale di Lg, che promette ai consumatori una “casa a zero fatica”. Si chiama CLOiD ed è in grado di compiere diverse faccende domestiche, tra cui fare il bucato, lavare i piatti e preparare la cena. CLOiD è stato progettato per operare insieme a più dispositivi connessi all’interno della casa. Le sue braccia sono in grado di eguagliare la mobilità di un braccio umano, spiega Lg, con movimenti di spalla, gomito e polso che consentono azioni in avanti, indietro, rotazioni e movimenti laterali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ecco CLOiD, il robot che fa il bucato e lava i piatti: presentato al Ces di Las Vegas

