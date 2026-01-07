È fuggita con la cassa Spunta un nuovo video sulla proprietaria del locale di Crans-Montana

Si riaccendono le indagini sulla tragica notte di Crans-Montana, dove 40 giovani hanno perso la vita durante il Capodanno al bar La Costellation. Un nuovo video mostra la proprietaria del locale mentre si allontana con la cassa, sollevando ulteriori interrogativi sulle circostanze dell’accaduto. Restano aperti molti punti ancora da chiarire in questa drammatica vicenda.

Emergono nuovi dettagli sulla notte della strage a Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 ragazzi che stavano festeggiando il Capodanno nel bar La Costellation. Secondo quanto riportato da Repubblica, gli inquirenti sarebbero entrati in possesso di video che mostrano il "capo staff" e figlio più grande di Jessica Maric Moretti, una dei due proprietari, mentre cerca di rompere i vetri dell'ex terrazza trasformata in veranda. La madre, invece, sarebbe stata ripresa mentre fuggiva tra le fiamme con la cassa del locale stretta tra le braccia. I filmati sono stati girati dalle telecamere di sorveglianza fissate su due lampioni, che hanno registrato quanto accaduto in quella tragica notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

