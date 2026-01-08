L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana del Capodanno, che ha causato la morte di 40 giovani, ha suscitato numerose contestazioni. Béatrice Pilloud, procuratrice generale del Canton Vallese, è al centro delle polemiche per le sue decisioni e le lacune evidenziate durante le indagini. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione dell’indagine e sulle responsabilità relative a uno degli eventi più tragici degli ultimi anni nella regione.

Béatrice Pilloud, procuratrice generale del Canton Vallese, è al centro dell'attenzione mediatica e delle polemiche in quanto titolare dell'inchiesta sull'incendio al locale di Crans-Montana la notte di Capodanno, in cui sono morte 40 giovani vite. A metterla sotto accusa non sono i media o le autorità internazionali, che hanno chiesto alla Svizzera di fare giustizia ma non interferiscono in alcun modo con l'inchiesta: sono i media svizzeri a puntarle il dito contro, sostenendo che non stia facendo abbastanza per garantire un'indagine accurata che serva a fare luce su quanto accaduto al locale Le Constellation. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, tutte le lacune dell'inchiesta: le accuse dalla Svizzera

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti. La polizia Svizzera: “Serviranno giorni per identificare le vittime”

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Tajani in Svizzera: «3 feriti non identificati: speriamo siano italiani». Le accuse al bar: «Dentro a 13 anni: “tanto non controllano”» – La diretta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, “nessun controllo dal 2020”; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana: sono 116, 83 ancora ricoverati. Spuntano nuovi dubbi sul locale; “La sicurezza costa“. Bartalini, titolare della Fox e le carenze nel rogo di Crans Montana.

Crans-Montana, tutte le lacune dell'inchiesta: le accuse dalla Svizzera - La procuratrice del Canton Vallese sotto accusa per come sta conducendo le indagini: "Sta macchiando l'immagine della Svizzera" ... msn.com