Crans-Montana tutte le lacune dell' inchiesta | le accuse dalla Svizzera
L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana del Capodanno, che ha causato la morte di 40 giovani, ha suscitato numerose contestazioni. Béatrice Pilloud, procuratrice generale del Canton Vallese, è al centro delle polemiche per le sue decisioni e le lacune evidenziate durante le indagini. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione dell’indagine e sulle responsabilità relative a uno degli eventi più tragici degli ultimi anni nella regione.
Béatrice Pilloud, procuratrice generale del Canton Vallese, è al centro dell'attenzione mediatica e delle polemiche in quanto titolare dell'inchiesta sull'incendio al locale di Crans-Montana la notte di Capodanno, in cui sono morte 40 giovani vite. A metterla sotto accusa non sono i media o le autorità internazionali, che hanno chiesto alla Svizzera di fare giustizia ma non interferiscono in alcun modo con l'inchiesta: sono i media svizzeri a puntarle il dito contro, sostenendo che non stia facendo abbastanza per garantire un'indagine accurata che serva a fare luce su quanto accaduto al locale Le Constellation. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti. La polizia Svizzera: “Serviranno giorni per identificare le vittime”
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Tajani in Svizzera: «3 feriti non identificati: speriamo siano italiani». Le accuse al bar: «Dentro a 13 anni: “tanto non controllano”» – La diretta
Crans-Montana, “nessun controllo dal 2020”; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana: sono 116, 83 ancora ricoverati. Spuntano nuovi dubbi sul locale; “La sicurezza costa“. Bartalini, titolare della Fox e le carenze nel rogo di Crans Montana.
Crans-Montana, tutte le lacune dell'inchiesta: le accuse dalla Svizzera - La procuratrice del Canton Vallese sotto accusa per come sta conducendo le indagini: "Sta macchiando l'immagine della Svizzera" ... msn.com
Crans-Montana, il giallo dei corpi intatti: «Emanuele non aveva ustioni». Salme rimpatriate senza causa del decesso - «Mentre suo figlio, capo staff de “Le Constellation”, tentava di rompere le pareti di plexiglass del dehor per consentire la fuga dei ragazzi dalle fiamme, sua madre, ... ilmessaggero.it
Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it
Due giovanissimi feriti nell'incendio di Crans-Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. Ustioni estese e danni polmonari. - facebook.com facebook
Il dottor Bong-Sung Kim ha spiegato al «Tages-Anzeiger» la presa a carico dei pazienti vittime dell'incendio di Crans-Montana: «La sfida è l'assistenza a lungo termine», la convalescenza sarà lunga. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.