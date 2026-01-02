Strage di Crans-Montana Tajani in Svizzera | 3 feriti non identificati | speriamo siano italiani Le accuse al bar | Dentro a 13 anni | tanto non controllano – La diretta

Tajani si trova a Crans-Montana, Svizzera, in seguito alla tragedia di Capodanno che ha causato almeno 47 vittime. Tra le persone ferite, tre sono ancora non identificate, con speranza che siano italiane. Le indagini evidenziano anche episodi di minori coinvolti nel bar, con accuse di superficialità nei controlli. La vicenda resta sotto stretto esame delle autorità, che cercano di chiarire le responsabilità.

Potrebbe ancora aggravarsi il bilancio della strage di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Gli sforzi in queste ore si stanno concentrando soprattutto su due fronti: la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. Ancora nessun indagato da parte delle autorità svizzere, che stanno verificando le condizioni di sicurezza del locale Le Costellation. «Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie», ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete 4, sottolineando che «è difficilissimo identificare le vittime» e «ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, le accuse ai gestori del bar: «Entravano i 13enni: “tanto non controllano”». Il bilancio rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» – La diretta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Crans-Montana, Tajani: «Sei italiani dispersi e 13 feriti»; Quarto Grado: Crans-Montana, la strage di Capodanno: in diretta il vicepremier Antonio Tajani Video; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; Crans-Montana, Tajani: Non escludiamo italiani coinvolti. Crans Montana, Tajani sul luogo della strage: “Inchiesta in corso, già decine di interrogatori” - Il ministro degli Esteri sul luogo della strage: "L'uso di fuochi d'artificio nel locale non mi sembra una scelta responsabile" ... ilfattoquotidiano.it

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Crans- msn.com

Tajani a Crans-Montana dopo la strage: 13 feriti e 6 dispersi italiani - (askanews) – La collaborazione con le autorità svizzere è “molto positiva” in relazione all’incendio di un locale a Crans Montana, con decine di vittime e feriti, tra i quali molti italia ... askanews.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

