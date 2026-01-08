Crans-Montana titolari Le Constellation saranno interrogati domani
Domani a Sion, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, saranno ascoltati dagli inquirenti. Sono coinvolti nelle indagini relative alla tragedia di Capodanno, in cui hanno perso la vita almeno 40 persone. L'interrogatorio si inserisce nel percorso di approfondimento sulla vicenda, ancora al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini ufficiali.
(Adnkronos) – Saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti domani mattina a Sion Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Cras-Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riferisce l'emittente Bfmtv, secondo la quale sono previste due udienze nell'ambito delle indagini sull'incendio. Inoltre . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: “Cosa volevano fare”. Crans Montana, la scoperta sui titolari de Le Constellation: “Conseguenze sarebbero state peggiori”
Leggi anche: Crans Montana, il passato dei titolari del Constellation: “Anche una condanna”
Indagati Jacques e Jessica Moretti, titolari del «Le Constellation» a Crans-Montana: il nodo licenza, le falle nei lavori e l'antincendio che non ha funzionato; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione.
Crans-Montana, titolari Le Constellation saranno interrogati domani - (Adnkronos) – Saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti domani mattina a Sion Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Cras- msn.com
Crans-Montana, revocata licenza al secondo locale dei titolari del Constellation: disposta la chiusura immediata - Montana, revocata licenza al secondo locale dei titolari del Constellation: il Consiglio Comunale ha disposto la chiusura immediata di La Petite Maison. notizie.it
Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” - Il legale delle famiglie: “Procedure scorrette, rischiamo di rifare tutto” ... quotidiano.net
Crans-Montana, dalla visura Le Constellation non risulta avere licenze per locali da ballo
Due giovanissimi feriti nell'incendio di Crans-Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. Ustioni estese e danni polmonari. - facebook.com facebook
Il dottor Bong-Sung Kim ha spiegato al «Tages-Anzeiger» la presa a carico dei pazienti vittime dell'incendio di Crans-Montana: «La sfida è l'assistenza a lungo termine», la convalescenza sarà lunga. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.