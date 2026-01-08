Crans-Montana titolari Le Constellation saranno interrogati domani

Domani a Sion, Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana, saranno ascoltati dagli inquirenti. Sono coinvolti nelle indagini relative alla tragedia di Capodanno, in cui hanno perso la vita almeno 40 persone. L'interrogatorio si inserisce nel percorso di approfondimento sulla vicenda, ancora al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini ufficiali.

(Adnkronos) – Saranno nuovamente interrogati dagli inquirenti domani mattina a Sion Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Cras-Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riferisce l'emittente Bfmtv, secondo la quale sono previste due udienze nell'ambito delle indagini sull'incendio.

