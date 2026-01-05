Cosa volevano fare Crans Montana la scoperta sui titolari de Le Constellation | Conseguenze sarebbero state peggiori

A Crans-Montana, i coniugi Moretti, titolari de Le Constellation, sono rimasti liberi dopo la tragica strage nel loro locale. La scoperta recente suggerisce che le intenzioni dei proprietari potrebbero aver avuto esiti peggiori, ma al momento non sono previsti arresti. Questa vicenda solleva interrogativi sulle possibili conseguenze e sulle responsabilità legate all’accaduto.

I coniugi Moretti restano a piede libero nonostante la strage avvenuta nel loro locale a Crans-Montana e, almeno per ora, non ci sarà alcun arresto. È una decisione che pesa come un macigno sull’inchiesta e sull’opinione pubblica, ma che la magistratura del Canton Vallese ha messo nero su bianco chiarendo le proprie valutazioni sul piano giuridico. A confermarlo è stata la procuratrice generale Béatrice Pilloud, spiegando perché, allo stato attuale, non sussistono i presupposti per una misura cautelare. Secondo quanto indicato ufficialmente, infatti, “non vi è alcun sospetto che gli indagati intendano eludere il procedimento penale o la pena prevista tramite la fuga”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

