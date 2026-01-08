Crans Montana il passato dei titolari del Constellation | Anche una condanna

Crans Montana è nota per la sua scena sciistica e il fascino alpino, ma la storia dei titolari del Constellation è segnata da un passato complesso. Jacques Moretti, uno dei protagonisti, ha avuto un rapporto difficile con la Svizzera, culminato in una condanna. Questa vicenda rende più approfondito il contesto che ha portato alla notorietà del locale, rivelando aspetti spesso poco conosciuti di una località di grande richiamo internazionale.

L’approccio di Jacques Moretti con la Svizzera non era stato dei più semplici, molto prima che il suo nome diventasse indissolubilmente legato alla strage di Capodanno di Crans-Montana. Anche se il processo venne celebrato in Francia, ad Annecy, le accuse che lo riguardavano affondavano le radici a Ginevra. Nel 2008, il futuro titolare del Constellation, il disco-bar poi finito al centro della tragedia, venne condannato a 12 mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione in Svizzera, per un centro massaggi che avrebbe gestito sulle sponde dell’Arve. L’operazione che portò all’inchiesta venne battezzata in modo allusivo “Rendez-vous des chaud lapins”, nata da una soffiata alla polizia che parlava di giovani donne reclutate in Francia per lavorare su quei lettini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: 4 società, ville a Cannes e un passato in carcere: chi sono i coniugi Moretti, i proprietari del Constellation di Crans-Montana Leggi anche: “Cosa volevano fare”. Crans Montana, la scoperta sui titolari de Le Constellation: “Conseguenze sarebbero state peggiori” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Crans-Montana, il giro d'affari dei proprietari del Constellation e precedenti di Moretti; Strage di Crans-Montana, indagati i proprietari del locale per omicidio colposo. Ombre sulla sicurezza e sul passato di uno dei titolari; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes. Crans-Montana: gli affari dei coniugi Moretti e la fuga con l’incasso - Dalle radici in Corsica all'ascesa nelle Alpi svizzere, la ricostruzione dei retroscena legati a Jacques Moretti e Jessica Maric dopo la tragedia al "Le ... novella2000.it

Crans-Montana, il giro d'affari dei proprietari del Constellation e precedenti di Moretti - Montana, il giro d'affari dei proprietari del Constellation e precedenti di Moretti ... tg24.sky.it

Strage di Crans-Montana, indagati i proprietari del locale per omicidio colposo. Ombre sulla sicurezza e sul passato di uno dei titolari - Chi sono Jacques Moretti e la moglie Jessica, gestori del locale in cui è avvenuta la tragedia di Capodanno. dire.it

Due giovanissimi feriti nell'incendio di Crans-Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. Ustioni estese e danni polmonari. - facebook.com facebook

Il dottor Bong-Sung Kim ha spiegato al «Tages-Anzeiger» la presa a carico dei pazienti vittime dell'incendio di Crans-Montana: «La sfida è l'assistenza a lungo termine», la convalescenza sarà lunga. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.