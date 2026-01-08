Crans-Montana l’addio a Sofia Prosperi La scuola sotto shock il 15enne di Cantù è ancora ricoverato

Il funerale di Sofia Prosperi, 15enne tra le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, si è svolto in forma riservata su richiesta della famiglia. La comunità scolastica e la città di Cantù continuano a seguire con attenzione gli sviluppi sulla salute del giovane di 15 anni ricoverato. Un momento di lutto e di riflessione, nel rispetto della privacy e del dolore condiviso.

Si è svolto nel segno della massima riservatezza, come richiesto dalla famiglia, il funerale di Sofia Prosperi, la 15enne tra le vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia si è tenuta senza telecamere all'interno della cattedrale di Lugano, in un clima di silenzio e.

Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime italiane della strage di Crans- leggo.it

Tragedia di Crans-Montana, a Lugano i funerali di Sofia Prosperi: “Una vita piena ed eterna” - svizzera, studentessa l’International School of Como, officiato dal vescovo della città ticinese Alain de Raemy ... msn.com

Due giovanissimi feriti nell'incendio di Crans-Montana non possono essere trasferiti a causa delle gravi condizioni. Ustioni estese e danni polmonari. - facebook.com facebook

Il dottor Bong-Sung Kim ha spiegato al «Tages-Anzeiger» la presa a carico dei pazienti vittime dell'incendio di Crans-Montana: «La sfida è l'assistenza a lungo termine», la convalescenza sarà lunga. x.com

