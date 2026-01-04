Tragedia di Crans-Montana morta Sofia Prosperi | la 15enne frequentava la scuola di Fino Mornasco

La giovane Sofia Prosperi, 15 anni, è tra le vittime dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. La ragazza, studentessa di Fino Mornasco, ha perso la vita nel tragico incidente. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità locale e non solo.

È stata confermata la morte di Sofia Prosperi, 15 anni, tra le vittime dell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. L’identificazione è avvenuta tramite Dna ed è stata ufficializzata dalle autorità elvetiche. Sofia, italo-svizzera, viveva a Castel San Pietro, nel Canton Ticino, e frequentava la International School of . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

