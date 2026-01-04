Addio a Sofia Prosperi morta a 15 anni nella strage di Crans-Montana | Ora sei una stella proteggici da lassù

È morta a 15 anni Sofia Prosperi, vittima della strage di Crans-Montana. La sua scomparsa è stata confermata dalle autorità svizzere, tramite riscontro del DNA. Ricordata come una giovane persona di talento e speranza, Sofia lascia un vuoto nella comunità. La sua memoria rimarrà viva, e ora si trova tra le stelle, protetta e ricordata da chi le voleva bene.

Como, 4 gennaio 2025 – Anche per Sofia Prosperi sono state spazzate via le ultime speranze. La sua morte è stata dichiarata nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio dalle autorità elvetiche, a fronte della certezza data dal riscontro del Dna. La notizia della conferma del decesso della quindicenne di Mendrisio è stata confermata dall'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, parlando del doloroso bilancio per l'incendio del Constellation a Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno. Sofia era alla festa con altre tre compagni della International School of Como di Fino Mornasco, in vacanza nella località svizzera dove almeno uno di loro soggiornava abitualmente.

Sofia Prosperi, la vittima più giovane nella trappola di fuoco. «Nessuno ti dimenticherà» - Quindici anni, nata nel Canton Ticino ma con la doppia nazionalità. repubblica.it

