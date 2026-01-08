Crans-Montana l’addio a Sofia Prosperi La scuola sotto shock il 15enne di Cantù è ancora ricoverato

Il funerale di Sofia Prosperi, 15 anni, si è svolto in forma riservata a Crans-Montana, nel rispetto delle volontà della famiglia. La giovane, vittima dell’incendio di Capodanno, ha lasciato un segno profondo nella comunità. Intanto, il 15enne di Cantù coinvolto nell’incidente è ancora ricoverato. La notizia ha colpito profondamente la scuola e la zona, che si confrontano con questa tragedia.

Si è svolto nel segno della massima riservatezza, come richiesto dalla famiglia, il funerale di Sofia Prosperi, la 15enne tra le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia si è tenuta senza telecamere all’interno della cattedrale di Lugano, in un clima di silenzio e. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Crans-Montana, l’addio a Sofia Prosperi. La scuola sotto shock, il 15enne di Cantù è ancora ricoverato Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, morta Sofia Prosperi: la 15enne frequentava la scuola di Fino Mornasco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Strage di Crans-Montana l’addio a Chiara Achille Giovanni Riccardo e Sofia | l’Italia intera piange i suoi ragazzi Quando tutto è buio basta una piccola luce; Chiara Costanzo l’addio alla giovane ginnasta | Porteremo in pedana il tuo sorriso e la tua eleganza Sei stata una dono prezioso. Crans-Montana in lutto per Sofia Prosperi, la città saluta il suo raggio di luce - Il caso di Sofia Prosperi a Crans Montana riaccende l’attenzione: cosa emerge dalle indagini, le verifiche delle autorità e i punti chiave della vicenda secondo fonti ufficiali locali. notizie.it

Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime italiane della strage di Crans- leggo.it

Crans Montana, Sofia Prosperi e il cordoglio su TikTok di tutte le sue amiche: «Eri un raggio di luce» - Non con i post curati, non con i video virali da ricondividere, ma con una grammatica tutta loro, intima e collettiva ... ilgazzettino.it

Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook

Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno #crans-montana x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.