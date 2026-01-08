Crans-Montana | la psicologa del Niguarda | Come assistiamo i genitori con figli gravi ma vivi

A Crans-Montana, la psicologa del Niguarda spiega come l’équipe medica supporta i genitori di bambini gravi ma vivi. Nel corso di una settimana, al Niguarda sono stati impiegati circa 13mila centimetri quadrati di pelle per il trattamento di quattro pazienti coinvolti nell’incendio di Capodanno. Un esempio di assistenza complessa e di cura che unisce interventi medici specialistici e supporto psicologico.

Sembra incredibile ma in appena una settimana al Niguarda i medici hanno utilizzato all'incirca 13mila centimetri quadrati di pelle per 4 degli 11 pazienti ricoverati dopo l'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana. Ma, oltre alle ustioni, nell'ospedale lombardo si lavora all'impatto di questa tragedia sulla psiche, al momento dei famigliari. Come stanno reagendo? "In questo momento ci stiamo occupando dei genitori che hanno figli ricoverati in condizioni gravi, ma vivi ", spiega Tamara Rabà, responsabile di Psicologia clinica all'Ospedale Niguarda di Milano. L' assistenza psicologica ai ragazzi ricoverati non è ancora attiva, perché i giovani pazienti sono sedati.

