A Crans-Montana, presso il Niguarda, una psicologa evidenzia l’importanza di offrire uno spazio sicuro ai familiari coinvolti. Durante i colloqui, i parenti, sebbene provati, hanno mostrato fiducia nell’equipe medica, composta da professionisti italiani e svizzeri, affrontando con pazienza e speranza le preoccupazioni legate alla salute dei figli. Un intervento che sottolinea l’attenzione e il supporto dedicato alle famiglie in situazioni complesse.

“Ho parlato con i familiari, che erano comprensibilmente provati, però hanno riposto grande fiducia nell’equipe medica che era lì, quella svizzera e quella italiana, pur essendo molto preoccupati per la salute dei propri figli”. Così Maria Meliate, psicologa dell’ospedale Niguarda di Milano, componente del team di medici, rianimatori, infermieri e psicologi, inviato a Crans-Montana a seguito della tragedia di Capodanno. Molte le domande dei familiari dei ragazzi coinvolti nell’incendio a cui dare supporto all’elaborazione psicologica. “Quello che chiedevano erano delle rassicurazioni, noi abbiamo dato delle informazioni empatiche rispetto alle condizioni di salute e abbiamo fornito uno spazio sicuro in cui i familiari potessero sentirsi ascoltati e accolti – ha spiegato la psicologa – Questo ha contribuito alla fiducia, che è un pezzo importante per un’eventuale elaborazione di quello che è accaduto o di quello che potrebbe accadere”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, la psicologa del Niguarda: "Abbiamo fornito uno spazio sicuro ai familiari"

Leggi anche: Niguarda, la scelta di Claudia Oggioni: “Porte aperte ai familiari dei ragazzi di Crans-Montana. Da me per una lavatrice o riposare”

Leggi anche: Claudia Oggioni: "Abito di fronte al Niguarda, porte aperte ai familiari dei ragazzi di Crans-Montana"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans Montana e l'importanza della psicologia dell’emergenza, per «evitare che il dolore frantumi la persona. Dopo un evento come questo, si rompe la fiducia di base nella vita e nel mondo»; Tragedia di Crans-Montana, il Niguarda in prima linea: 7 ragazzi trasportati a Milano, oggi altri arrivi; Resistere insieme al dolore: il lavoro degli psicologi valdostani a Crans-Montana; Crans Montana, SIPEM SoS Lombardia attiva il supporto psicologico.

Crans-Montana, la psicologa del Niguarda: "Abbiamo fornito uno spazio sicuro ai familiari" - (LaPresse) “Ho parlato con i familiari, che erano comprensibilmente provati, però hanno riposto grande fiducia nell'equipe medica che era lì, ... stream24.ilsole24ore.com