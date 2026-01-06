Crans-Montana la psicologa del Niguarda | Abbiamo fornito uno spazio sicuro ai familiari
A Crans-Montana, presso il Niguarda, una psicologa evidenzia l’importanza di offrire uno spazio sicuro ai familiari coinvolti. Durante i colloqui, i parenti, sebbene provati, hanno mostrato fiducia nell’equipe medica, composta da professionisti italiani e svizzeri, affrontando con pazienza e speranza le preoccupazioni legate alla salute dei figli. Un intervento che sottolinea l’attenzione e il supporto dedicato alle famiglie in situazioni complesse.
“Ho parlato con i familiari, che erano comprensibilmente provati, però hanno riposto grande fiducia nell’equipe medica che era lì, quella svizzera e quella italiana, pur essendo molto preoccupati per la salute dei propri figli”. Così Maria Meliate, psicologa dell’ospedale Niguarda di Milano, componente del team di medici, rianimatori, infermieri e psicologi, inviato a Crans-Montana a seguito della tragedia di Capodanno. Molte le domande dei familiari dei ragazzi coinvolti nell’incendio a cui dare supporto all’elaborazione psicologica. “Quello che chiedevano erano delle rassicurazioni, noi abbiamo dato delle informazioni empatiche rispetto alle condizioni di salute e abbiamo fornito uno spazio sicuro in cui i familiari potessero sentirsi ascoltati e accolti – ha spiegato la psicologa – Questo ha contribuito alla fiducia, che è un pezzo importante per un’eventuale elaborazione di quello che è accaduto o di quello che potrebbe accadere”, ha concluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
