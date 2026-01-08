Crans Montana il giallo dei certificati di morte | la denuncia degli avvocati delle vittime
A Crans-Montana, l’indagine sui certificati di morte delle vittime di Capodanno solleva dubbi e preoccupazioni. Nel locale La Constellation, dove hanno perso la vita quaranta persone, le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto. La situazione resta complessa, mentre le famiglie delle vittime attendono risposte chiare e definitive sulle cause di questa tragedia.
La notte di Capodanno a Crans-Montana continua a restituire domande senza risposta. Nel locale La Constellation, dove quaranta ragazzi hanno perso la vita mentre festeggiavano l’arrivo del nuovo anno, l’inchiesta procede tra ombre e vuoti che alimentano il dolore delle famiglie. A distanza di giorni, mentre l’attenzione resta alta sulle responsabilità dei gestori e sulle condizioni di sicurezza del locale, emergono nuovi elementi destinati a riaprire il fronte giudiziario anche fuori dalla Svizzera. >> “Guardate chi c’è con Andrea”. Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio e si nota quella presenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Crans Montana, il dolore e le lacrime dei parenti delle vittime
Leggi anche: Strage Crans-Montana, il giorno dei funerali delle vittime italiane
Crans-Montana, il giallo dei corpi intatti: «Emanuele non aveva ustioni». Salme rimpatriate senza causa del decesso; Aurora Livoli, perché Valdez era libero? Quei precedenti (e una condanna) e il giallo del certificato penale: «Era pulito»; Terremoto a Città del Messico, l'Angelo dell'Indipendenza oscilla durante il sisma VIDEO; Crans Montana, oggi i funerali dei 5 ragazzi italiani a Milano, Roma, Bologna: un minuto di silenzio in tutte le scuole.
Crans-Montana, il giallo dei corpi intatti: «Emanuele non aveva ustioni». Salme rimpatriate senza causa del decesso - «Mentre suo figlio, capo staff de “Le Constellation”, tentava di rompere le pareti di plexiglass del dehor per consentire la fuga dei ragazzi dalle fiamme, sua madre, ... ilmessaggero.it
Crans Montana, come sono morti i ragazzi? Niente autopsia né certificato sulle cause della morte. L'ipotesi inalazione fumi - Nei certificati di morte delle sei vittime italiane rimpatriate da Crans- msn.com
Crans Montana, i video in mano alla polizia: dallo staff al giallo della fuga con la cassa - Decine di filmati stanno lentamente ricostruendo la notte di Capodanno all’interno del locale “Le Constellation” di Crans- msn.com
La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com
Nel giorno straziante dei funerali delle vittime del rogo di Capodanno, mi colpisce molto questa notizia rilanciata dal Fatto: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”. In pochi anni Jacques e J - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.