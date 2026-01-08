Crans Montana il giallo dei certificati di morte | la denuncia degli avvocati delle vittime

A Crans-Montana, l’indagine sui certificati di morte delle vittime di Capodanno solleva dubbi e preoccupazioni. Nel locale La Constellation, dove hanno perso la vita quaranta persone, le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto. La situazione resta complessa, mentre le famiglie delle vittime attendono risposte chiare e definitive sulle cause di questa tragedia.

La notte di Capodanno a Crans-Montana continua a restituire domande senza risposta. Nel locale La Constellation, dove quaranta ragazzi hanno perso la vita mentre festeggiavano l’arrivo del nuovo anno, l’inchiesta procede tra ombre e vuoti che alimentano il dolore delle famiglie. A distanza di giorni, mentre l’attenzione resta alta sulle responsabilità dei gestori e sulle condizioni di sicurezza del locale, emergono nuovi elementi destinati a riaprire il fronte giudiziario anche fuori dalla Svizzera. >> “Guardate chi c’è con Andrea”. Garlasco, spuntano nuove foto di Sempio e si nota quella presenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

