Strage Crans-Montana il giorno dei funerali delle vittime italiane

Il giorno dei funerali delle vittime italiane della strage di Crans-Montana rappresenta un momento di grande dolore. Sofia, Chiara, Achille, Riccardo e Giovanni erano giovani e in vacanza, ma il tragico evento ha segnato profondamente le famiglie e la comunità. Le bare bianche e i fiori testimoniano il dolore e la perdita di vite innocenti, ricordando l’importanza di riflettere sulla sicurezza e sulla fragilità della vita.

Le bare bianche. I fiori. La disperazione dei genitori che devono dire addio ai figli, giovanissimi. Sofia, Chiara, Achille, Riccardo e Giovanni erano partiti per la Svizzera per godersi i giorni spensierati delle vacanze invernali, hanno perso la vita nella strage di Capodanno di Crans-Montana. C'è una madre in ginocchio sul sagrato: accarezza la bara, piange. E' Carla Masiello, suo figlio è Giovanni Tamburi. E' la stessa donna che prima di entrare in chiesa per il funerale pronuncia queste parole che hanno una forza e una dignità prorompente: "Non diventerà mai vecchio, non si ammalerà mai, non soffrirà mai.

Strage di Crans-Montana, oggi l'addio alle vittime italiane. A scuola un minuto di silenzio - A Milano, Roma, Bologna e Lugano il saluto a Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Achille Barosi. msn.com

Chiara, Sofia, Achille, Riccardo, Giovanni, Emanuele: è il giorno dell'addio alle giovanissime vittime di Crans-Montana. Dolore e lacrime ai funerali - Oggi è il giorno dell'ultimo saluto, quello del dolore e delle lacrime per l'ultimo saluto alle sei vittime giovanissime della strage di Crans- msn.com

Crans-Montana, in centinaia a Milano per i funerali di Achille Barosi

Il caso del 16enne morto nella strage di Crans-Montana. La famiglia: "Nessuna ustione sul corpo". Richiesta autopsia senza risposta dalle autorità svizzere - facebook.com facebook

La salma di Emanuele Galeppini, una delle sei giovanissime vittime italiane della strage di Crans-Montana, è all’ospedale San Martino di Genova. I familiari, se da un lato da giorni ribadiscono la volontà di “rispettare il nostro dolore e la nostra privacy”, si sono x.com

