Crans-Montana il figlio della titolare Jessica Moretti ripreso dalle telecamera durante l’incendio | Mentre la madre fuggiva con la cassa…
Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, un incendio ha causato la morte di 40 persone, in gran parte giovani. Le immagini delle telecamere mostrano il figlio della titolare, Jessica Moretti, mentre si allontana con la cassa, mentre la madre fugge dall’edificio. L’evento ha scatenato un’indagine giudiziaria approfondita sul tragico episodio e sulle responsabilità coinvolte.
Crans-Montana, il figlio della titolare Jessica Moretti ripreso dalle telecamera durante l’incendio: “Mentre la madre fuggiva con la cassa.” – La notte di Capodanno a Crans-Montana è al centro di un’ampia inchiesta giudiziaria dopo il drammatico incendio che ha causato la morte di 40 persone, in gran parte giovani. L’evento, avvenuto il 31 dicembre, ha suscitato forte attenzione in Svizzera e in Europa, con un progressivo emergere di elementi utili a chiarire dinamica, responsabilità e comportamenti tenuti all’interno del locale negli istanti decisivi. Crans-Montana, il figlio della titolare Jessica Moretti ripreso dalle telecamera durante l’incendio: “Mentre la madre fuggiva con la cassa. 🔗 Leggi su Tvzap.it
