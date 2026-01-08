Cosa faceva lui Crans-Montana il figlio della titolare Jessica Moretti ripreso dalle telecamera durante l’incendio

Durante le indagini sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana, sono emerse nuove immagini che mostrano il figlio di Jessica Moretti, titolare dell’attività coinvolta, mentre si trovava sul luogo dell’incendio. Questo dettaglio sta attirando l’attenzione delle autorità e dei media, contribuendo a chiarire le dinamiche dell’incidente e a comprendere meglio le responsabilità.

La strage di Capodanno a Crans-Montana continua a svelare, giorno dopo giorno, dettagli sempre più drammatici e controversi. Quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in un incubo senza ritorno, con 40 vittime, quasi tutte giovanissime, intrappolate tra fiamme e fumo in pochi minuti. Un evento che ha sconvolto la Svizzera e l'Europa intera, aprendo interrogativi non solo sulle cause dell'incendio, ma anche sui comportamenti di chi si trovava all'interno del locale nei momenti decisivi. Al centro dell'inchiesta c'è il locale Le Constellation, andato completamente distrutto dal rogo la sera del 31 dicembre.

