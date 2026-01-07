All'istituto Moreschi di Milano, a causa della recente tragedia di Crans, arrivano gli psicologi nelle classi colpite. Oggi, il banco di Chiara Costanzo rimane vuoto, simbolo del dolore condiviso. Questa iniziativa mira a offrire supporto emotivo a studenti e insegnanti, favorendo un percorso di recupero e ricostruzione dopo un evento così difficile.

Milano, 7 gennaio 2026 - All' istituto Moreschi di Milano da oggi il banco di Chiara Costanzo è vuoto. Dopo la pausa di Natale 7 milioni di studenti sono tornati in classe ma all'appello non c'erano nemmeno Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Sofia Prosperi e Riccardo Minghett i, gli altri italiani - di 15, 16 e 17 anni - morti per le ustioni riportate nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Chiara stamani è stata ricordata anche prima dei funerali. In classe c'è stato un momento di raccoglimento e poi è stato consegnato un fiore a ciascun compagno e docente. In tutta la scuola, alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Virgilio di Milano arrivano gli psicologi nella classe decimata dalla tragedia di Crans

Il dramma della terza D del liceo Virgilio di Milano: quattro studenti in condizioni critiche dopo il rogo di Capodanno a Crans-Montana. «Dovevano partire in sei»; Crans Montana, il padre di Francesca Nota: «Mia figlia ha il 60% del corpo bruciato, la situazione è critica».

