Crans-Montana Elsa in lotta per la vita | l’annuncio del padre proprio ora

A Crans-Montana, Elsa, una giovane tra i 400 presenti, si trova in condizioni critiche dopo un incidente avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno al locale Le Constellation. Il padre di Elsa ha annunciato la difficile battaglia per la vita della figlia, suscitando preoccupazione e attenzione nella comunità locale.

Elsa è una dei 400 giovani che stavano festeggiando la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, quando intorno all' 1.30 un incendio ha divorato la discoteca, spezzando la vita di decine di adolescenti e segnando per sempre le loro famiglie. Le condizioni della 15enne biellese, studentessa di un liceo linguistico, sono apparse fin da subito gravissime, tanto da rendere necessario il trasferimento all' ospedale di Zurigo, l'unico in Svizzera dotato di un centro altamente specializzato per le grandi ustioni. «Elsa ha ustioni sul 70 per cento del corpo ed è attualmente in terapia intensiva », racconta a Fanpage.

