Crans-Montana la lotta di Elsa Rubino | intervento salvavita riuscito resta in prognosi riservata

Il 7 gennaio si è concluso con successo il delicato intervento chirurgico di Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni di Biella rimasta gravemente ferita nel rogo di Crans-Montana. Attualmente, Elsa si trova in prognosi riservata nell’ospedale universitario di Zurigo, dove è stata sottoposta a un intervento salvavita. La sua condizione resta sotto stretta osservazione mentre si attende il decorso delle prossime ore.

È terminato nella mattinata di mercoledì 7 gennaio il primo, delicatissimo intervento chirurgico per Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta gravemente ferita nel rogo di Crans-Montana e ricoverata all’ospedale universitario di Zurigo. Secondo quanto si apprende, l’operazione era di vitale importanza e rappresentava un passaggio decisivo per la sopravvivenza della ragazza. A raccontarlo, con parole cariche di angoscia, è il padre Lorenzo: «La vita di Elsa è appesa ad un filo. I medici la stanno curando al meglio. Da questa operazione, molto delicata, ci hanno detto che dipendeva la sua sopravvivenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

