Crans-Montana la notizia su Chiara Costanto | l’annuncio del padre Andrea

Il padre di Chiara Costanto, Andrea, ha annunciato la scomparsa della giovane a Crans-Montana, dove si svolgevano i festeggiamenti di Capodanno. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra la comunità locale e gli amici, in un contesto di festa che si è improvvisamente interrotto. La vicenda, ancora al centro delle cronache, evidenzia la drammatica realtà di un evento che ha lasciato un segno profondo.

La notte di Capodanno a Crans-Montana, dove migliaia di persone avevano scelto di salutare l'arrivo del nuovo anno tra musica e festeggiamenti, si è trasformata in una delle pagine più dolorose della cronaca recente. Nel cuore della località svizzera, il locale Le Constellation è stato teatro di un incendio devastante, scoppiato nelle prime ore del 1° gennaio, che ha seminato panico e distruzione tra i presenti. Da subito, tra le famiglie e gli amici dei ragazzi presenti quella sera, si è fatta strada l'angoscia per chi non rispondeva più al telefono e risultava irreperibile. Tra quei nomi, con il passare delle ore, c'era anche quello di Chiara Costanzo, 16 anni, arrivata nel club insieme ad alcuni amici per trascorrere una serata che avrebbe dovuto essere di spensieratezza.

