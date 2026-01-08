Crans-Montana cosa svela l' aggressione | l' inviato Rai smaschera i Moretti?

Domenico Marocchi, inviato Rai, ripercorre l'aggressione avvenuta a Crans-Montana mentre svolgeva il suo lavoro, documentando gli eventi successivi alla strage di Capodanno. In questa testimonianza, si concentra su quanto si è verificato e su eventuali elementi che possano contribuire a chiarire le dinamiche dell’accaduto. Un’analisi sobria e obiettiva degli avvenimenti, senza interpretazioni sensazionalistiche, per offrire un quadro chiaro e accurato dei fatti.

Domenico Marocchi torna a parlare dell'aggressione subita a Crans-Montana mentre faceva il suo lavoro: riprendere quanto andato in scena dopo la strage di Capodanno per le reti Rai. Marocchi era presente sul luogo con la troupe di Uno Mattina News e il collega Alessandro Politi di Storie Italiane, quando alcuni individui hanno cominciato a rivolgere loro insulti e minacce verbali. "Siamo stati raggiunti da quelle persone, eravamo davanti al ristorante e non ce l'aspettavamo - racconta ai microfoni di La Volta Buona -. Quello che dico è che in quei giorni ho seguito quanto stesse accadendo, c'era tanto silenzio, empatia, tanta preghiera.

