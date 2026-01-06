Crans-Montana troupe Rai aggredita mentre racconta la strage di Capodanno | insulti minacce e spintoni all’inviato
Durante le riprese a Crans-Montana, la troupe Rai è stata vittima di un’aggressione, con insulti, minacce e spintoni rivolti all’inviato. L’episodio ha reso ancora più difficile raccontare i fatti legati alla tragica notte di Capodanno, evidenziando le difficoltà e i rischi affrontati dai giornalisti sul campo.
Aggressione alla troupe Rai: cronaca di una giornata tesa. Un’aggressione in piena regola, avvenuta mentre svolgevano il proprio lavoro. Una troupe della Rai è stata insultata, minacciata e fisicamente aggredita a Crans-Montana, in Svizzera, mentre stava realizzando un approfondimento giornalistico sulla strage di Capodanno avvenuta nel locale Le Constellation, devastato da un incendio che ha causato circa 40 vittime. A essere preso di mira è stato Domenico Marocchi, inviato di Uno Mattina News, insieme alla sua troupe e al collega Alessandro Politi di Storie Italiane. L’episodio si è verificato nei pressi del ristorante dei Moretti, gestito da Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale andato a fuoco nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
