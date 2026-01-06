Aggressione shock alla troupe Rai in Svizzera | cosa è successo davvero a Crans-Montana

Una troupe della Rai è stata vittima di un'aggressione a Crans-Montana, in Svizzera, mentre stava documentando gli eventi della notte di Capodanno. Durante il servizio, sono stati rivolti loro insulti, minacce e sono state lanciate auto contro di loro. Di seguito, si presenta un resoconto accurato di quanto accaduto e delle circostanze di questa aggressione.

La troupe Rai aggredita mentre documentava la strage di Capodanno: minacce, insulti e auto colpite. Ecco il resoconto dettagliato di cosa è successo Hanno provato a zittirli. Ma i giornalisti non si fermano mai. In Svizzera, dopo la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, una troupe Rai è finita nel mirino della rabbia. Aggrediti mentre cercavano solo la verità. Domenico Marocchi, volto di Uno Mattina News e La Volta Buona, stava documentando gli sviluppi sulla strage avvenuta nel locale Le Constellation, quando tutto è precipitato. Insulti, minacce, spintoni. Tre uomini si avvicinano, urlano, offendono, poi arrivano altri.

