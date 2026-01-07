Crans-Montana Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l' incendio | spunta il video che inguaia la proprietaria del Le Constellation

Da leggo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jessica Moretti sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dal "Le Constellation" durante l'incendio di Capodanno con la cassa sotto al braccio.. 🔗 Leggi su Leggo.it

crans montana jessica moretti in fuga con la cassa durante l incendio spunta il video che inguaia la proprietaria del le constellation

© Leggo.it - Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation"

Leggi anche: Crans-Montana. Si scopre di chi è figlia Jessica Moretti, proprietaria del Constellation. Da non crederci

Leggi anche: Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Jacques e Jessica Moretti, i gestori del Constellation: “In 10 anni tre controlli, tutto a norma”; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; La misteriosa scalata dei Moretti: dai guai in Corsica ai locali vip.

crans montana jessica morettiCrans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation" - Jessica Moretti sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre si allontanava dal "Le Constellation" durante l'incendio di Capodanno con la cassa sotto al ... leggo.it

“Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti” - L'inchiesta giornalistica sulla rapida ascesa economica di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Constellation dove è avvenuta la strage di Capodanno ... ilfattoquotidiano.it

crans montana jessica morettiCrans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo con la cassa del locale in braccio: la fuga della proprietaria ripresa dalle telecamere - Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric Moretti, i proprietari del locale ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.