Durante le festività di epifania, i membri della famiglia reale Windsor trovano nel tempo libero un'occasione per dedicarsi alla lettura. Kate, Camilla, re Carlo e il principino George hanno gusti diversi, ma tutti condividono l’amore per libri che arricchiscono e intrattengono. Ecco alcuni consigli di lettura scelti tra le preferenze dei Windsor, ideali per trascorrere momenti di relax durante le vacanze.

Epifania, tempo di vacanze. E anche di tanti momenti liberi. Che molti dedicano alla lettura. Persino a corte. I reali inglesi sono noti per essere amanti della lettura. Ma, viene da chiedersi: che cosa leggono? La risposta non è un mistero. Negli anni, infatti, interrogati da giornalisti o persone comuni, i Windsor hanno spesso condiviso con il mondo i loro gusti in fatto di libri. Dai romanzi di spionaggio ricchi di suspense alle favole per bambini che i genitori amano leggere ai propri figli fino ai grandi classici e ai titoli pieni di humour, ecco i libri più amati dai royal britannici. La regina Camilla è così amante dei libri da aver fondato il The Queen’s Reading Room, un club di lettura (foto Getty Images) Kate Middleton ama i grandi classici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa amano leggere Kate e Camilla? E re Carlo e il principino George? Ecco i consigli di lettura dei Windsor

Leggi anche: “Se la salute regge, andrò”: Trump invita Re Carlo e Camilla ma anche William e Kate alla Casa Bianca, il grande viaggio dei Windsor in America

Leggi anche: Principe Andrea, Carlo gli toglie i titoli reali: cosa c’entrano Camilla e Kate

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dimmi il royal e ti dirò qual è il suo libro preferito.

Che libri leggono Kate Middleton e la regina Camilla? I consigli di lettura dei Windsor, principini compresi - In occasione della Giornata Mondiale del Libro, poi, la futura regina ha anche condiviso i suoi libri per bambini preferiti. amica.it