Se la salute regge andrò | Trump invita Re Carlo e Camilla ma anche William e Kate alla Casa Bianca il grande viaggio dei Windsor in America

Carlo III prepara le valige perchè, salute permettendo, il prossimo aprile andrà in America per una visita di stato che Trump ha voluto, fortemente. Con l’onestà intellettuale di chi accetta il corso dei tempi, il sovrano britannico è stato invitato a festeggiare i 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti dalla Corona britannica. “Re Giorgio III, il mio trisavolo, non risparmiava le sue parole quando parlava dei rivoluzionari” aveva scandito il sovrano 77enne a Windsor, nel salone delle feste, durante il banchetto solenne allestito in settembre per la seconda (eccezionale) visita di stato del presidente Donald Trump in Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se la salute regge, andrò”: Trump invita Re Carlo e Camilla ma anche William e Kate alla Casa Bianca, il grande viaggio dei Windsor in America

