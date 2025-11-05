Principe Andrea Carlo gli toglie i titoli reali | cosa c’entrano Camilla e Kate

(Adnkronos) – È stato senza dubbio re Carlo a decidere di privare il fratello, l'ex principe Andrea, dei suoi titoli reali. Ma il monarca ha avuto il sostegno dell'intera famiglia, coinvolta attivamente nelle discussioni che hanno portato alla decisione. Buckingham Palace ha rilasciato l'annuncio ufficiale il 30 ottobre, affermando: "Sua Maestà ha avviato oggi un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com