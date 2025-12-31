Corvino colpisce ancora | Tiago Gabriel dal Portogallo alla vetrina delle big

Corvino conferma ancora una volta la sua capacità di scoprire talenti. Con l’ingaggio di Tiago Gabriel dal Portogallo, il club rafforza la propria rosa e dimostra attenzione verso i giovani stranieri. La sua esperienza nel settore gioca un ruolo chiave nel portare in Italia giocatori emergenti, pronti a mettersi in mostra nel massimo campionato. Un’operazione che sottolinea la costante volontà di valorizzare il talento, mantenendo alta l’attenzione sui mercati internazionali.

Quando c’è la firma di Pantaleo Corvino su un nome appena sbarcato in Serie A, la storia tende a ripetersi. Prima l’anonimato, poi la crescita silenziosa, infine l’interesse delle grandi. È un copione già visto e che oggi si ripropone con forza attorno a Tiago Gabriel, difensore centrale del Lecce, una delle rivelazioni più convincenti della stagione. Classe 2004, 21 anni compiuti a Santo Stefano, Tiago Gabriel è arrivato dal Portogallo senza clamore, ma ha impiegato pochissimo tempo per imporsi. Struttura, personalità, letture difensive e una maturità sorprendente per età e percorso: elementi che non sono passati inosservati nei radar delle grandi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

